Aznar Jr. y Beltrán Gómez Acebo, primo del rey, se quedan sin casa de lujo en el embalse de Valdecañas

Han sido más de diez años de batallas judiciales, donde Ecologistas en Acción ha peleado duro para conseguir lo que el Supremo ha decretado este martes. Los tribunales ya les habían dado la razón al declarar ilegal el permiso para construir el complejo, pero los jueces habían decidido mantener el hotel de cuatro estrellas, el campo de golf de 18 hoyos y las 185 viviendas que estaban construidas. La Justicia extremeña sí había ordenado derribar el resto, pero consideró que el funcionamiento de lo que ya estaba construido no afectaba al medioambiente. Esa decisión corregida por el Supremo convierte a Valdecañas en el último Algarrobico .

Según cuenta la revista Vanitatis, la casa se compró sobre plano en 2005, tiene c inco habitaciones, cuatro cuartos de baño y un porche con vistas al pantano de Valdecañas, construido en 1957.

De los dos hoteles proyectados, sólo se había terminado uno. Y aunque se completó la construcción de 185 viviendas, la idea inicial era llegar a las 565. El Supremo dice que la Isla de Valdecañas no se debió edificar y ordena derribarlo todo.

El Supremo no ha tenido en cuenta este punto, aunque la letra pequeña todavía no se conoce porque la sentencia íntegra no se comunicará hasta dentro de unos días.