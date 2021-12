El Supremo rechaza anular la condena al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez

Además, consideran que el policía “acudió de modo inmediato al médico para ser atendido, lo que puede valorarse como elemento de corroboración. Para los jueces, la presencia de Alberto Rodríguez en las primeras filas de los manifestantes, enfrentados a agentes de policía cuando todavía no habían finalizado los incidentes, también ayuda a corroborar los hechos. Además, señalan que durante el juicio "el testigo demostró no tener animadversión alguna contra el acusado , lo que resulta relevante desde la perspectiva de la credibilidad”.

Agrega que “ni entonces ni ahora se han puesto de relieve imprecisiones o contradicciones en la declaración del testigo que necesitaran de alguna aclaración. Coherentemente con ello, la defensa no consideró necesario requerirle mayores precisiones, lo que resulta comprensible dada la mínima complejidad del hecho enjuiciado. No se trata, como se dice en el escrito de la parte, de que no fuera capaz de describir cómo se produjo la patada, sino que, una vez que afirmó sin dudas ni titubeos que el acusado le había propinado una patada en la rodilla izquierda, la defensa no le requirió otras precisiones, lo que bien pudo hacer si entendía que era necesario”.