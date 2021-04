Dejar conducir a un menor sí es delito: el Supremo multa con 2.000 euros a un padre que lo hizo y lo grabó

No sólo ayudó a su hijo de ocho años a conducir, sino que le dejó solo al volante de un coche de alquiler y lo grabó desde fuera . Por eso dos tribunales y ahora el Supremo le han condenado a 2.160 euros de multa y si no la paga, a 180 días de arresto.

El hombre acudió ante el Supremo argumentando que lo que hizo no era delito porque no se le puede imputar al niño. Pero los magistrados le han respondido que ese argumento "no es admisible" y señalan que la falta de responsabilidad del pequeño (por su edad), no es un salvoconducto para que el padre delinca.