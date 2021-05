Termina el juicio de la caja b, que ha servido a Bárcenas para 'desquitarse' con el PP

Ninguno de los cinco acusados ha hecho uso del turno de última palabra. El extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, los arquitectos Gonzalo Urquijo, y Belén García y su empleada Laura Montero, no han visto moverse las peticiones del fiscal que van del año y medio de cárcel para Cristóbal Páez los cinco años para Bárcenas. Urquijo y García se enfrentan a tres años de prisión por ejecutar la reforma y cobrar una parte en b; mientras que para Laura Montero, la Fiscalía no pide cárcel por considerarla una empleada que no tenía responsabilidad en los pagos en B.