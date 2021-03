Testigos con mascarilla, el juicio de la caja b del PP saca a relucir algunos problemas de los juicios telemáticos

El abogado Gonzalo Boye ha puesto el foco en el hecho de que Aznar o Arenas llevaran mascarilla en su declaración telemática, porque si están solos, como deben, no la necesitan

El juez que estrenó los juicios por videoconferencia utiliza salas de espera virtuales donde los testigos no pueden oír ni ver nada

Otros jueces, también defensores de las vistas telemáticas, no permiten testigos por videoconferencia

¿Está usted solo? es la pregunta que el abogado Gonzalo Boye ha hecho a varios exdirigentes del PP como el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante su declaración como testigo en el juicio de los papeles de Bárcenas. La pregunta venía a cuenta de la mascarilla que tapaba el rostro de Aznar, una medida sanitaria que "no tiene sentido" -explica Boyé a NIUS- "si el testigo está solo" en la habitación, tal y como marca la ley.

El caso es que el juicio de los papeles de Bárcenas, que investiga el pago en b de parte de la reforma de la sede del PP, se puede considerar el más mediático desde que empezó la pandemia. Su retransmisión ha hecho visibles algunos de los problemas de las vistas telemáticas, que por otra parte siguen ofreciendo muchas ventajas, como las de evitar desplazamientos o mantener o evitar la paralización de la Justicia en plena pandemia.

Aznar, Arenas, Cospedal, Rato, Trillo... todos declararon por videoconferencia, pero con mascarilla. Más allá de las dudas que suscita, está el problema de que no se les ve la cara, "y no se puede valorar su lenguaje no verbal", algo fundamental, en opinión de Gonzalo Boye, que representa a la acusación popular de Observatori DESC. En el caso de Mariano Rajoy, compareció sin mascarilla, lo que llevó a otro abogado, Juan Moreno, de Izquierda Unida, a darle las gracias por "dar la cara".

Cuando Aznar dice que lleva mascarilla porque sigue las recomendaciones sanitarias, creo que miente, como cuando dijo que había armas de destrucción masiva en Irak.

Boye, también abogado de Puigdemont y de Torra entre otros, atiende a este periódico por teléfono. En primer lugar deja claro que él es partidario del uso de las nuevas tecnologías y apunta a que "la pandemia nos ha llevado a potenciar cosas que ya veníamos diciendo". Pero eso sí, se deben utilizar con "garantías" El principio de inmediación debe ser que los testigos declaren con ciertas garantías.

Pregunta: ¿Desconfía usted de esos testigos?

Respuesta; Desconfío porque son una parte importante de esta causa, en la medida en que pueden tener responsabilidades porque fueron máximos dirigentes del partido y no podemos olvidar que el PP sentado en el banquillo como responsable civil subsidiario. Además, en algunos casos hemos visto como miraban a otro lado mientras se les hacían las preguntas. Cuando veo eso, me entran dudas. Les pregunto si están solos para acreditar fácilmente la falta de credibilidad de sus testimonios.

P.: ¿Cuál es el principal problema de la mascarilla?

R.: La mascarilla es una medida necesaria siempre que no se esté solo en casa. Pero la prueba se ha valorar en su conjunto. Una mascarilla permite incluso ocultar una sonrisa ante una pregunta. No podemos observar el lenguaje no verbal de los testigos. Además, algunas explicaciones han sido francamente peregrinas. Javier Arenas respondió que lo hacía por respeto a todos los presentes en la sala y Aznar dijo que la llevaba por recomendación de las autoridades sanitarias. Sin embargo, le hemos visto dar conferencias sin mascarilla o saltarse el confinamiento para irse a Marbella.

P.: En su opinión, ¿Cómo se pueden solucionar estas situaciones?

R. Este tipo de actuaciones judiciales requieren un plus de garantías, una mínima comprobación. No estaría de más un barrido con la cámara de la habitación en la que se encuentra para comprobar que está solo. No es tan difícil, todos hemos movido el ordenador para buscar un fondo mejor o una iluminación más adecuada. .

P.: Durante la declaración del exministro Ángel Acebes, hubo otra situación atípica, porque explicó que mientras esperaba su turno había escuchado los testimonios de los testigos que habían declarado antes de él. ¿Es otro problema de este tipo de juicios?

R.: En realidad es un problema de todos los juicios que se retransmiten (como el del procés). En mi opinión vulneran el derecho a la presunción de inocencia, porque se presenta a los acusados con un tufo de culpabilidad. Los acusados se sientan en un sitio, los abogados en otro, los fiscales en otro... no es un buena medida.

P.: ¿El tribunal de la caja b del PP está dejando al margen las garantías, o no?

R.: El tribunal está haciendo lo que puede. Todos estamos aprendiendo a celebrar juicios con mascarilla. Vamos adaptándonos y vamos aprendiendo.

P.: ¿Va a llevar más allá su queja?

R.: Cuando llegue el momento de valorar la prueba haremos nuestras valoraciones. Si una persona dice que se ha puesto que se ha puesto la mascarilla por respeto a los que están en la sala o que lo hace por razones sanitarias, me parece que está mintiendo, como cuando dijo que había armas de destrucción masiva en Irak.

Luis Acayro, el primer juez que celebró un juicio telemático en España

Sobre los problemas y ventajas de los juicios telemáticos preguntamos también a Luis Acayro, juez de lo Social en Santander, que el 11 de mayo de 2020 celebró la primera vista por internet en España. Casi un año después, sigue defendiéndolos a ultranza.

Pregunta: ¿Cuántos juicios telemáticos van ya en su juzgado?

Respuesta: Pues desde el mes de mayo de 2020, la mayoría de los juicios que hacemos son telemáticos. Creo que vamos camino de los 200 pero, quizás, lo más relevante es que, actualmente, los presenciales ya son la excepción. De hecho, desde enero de este año la práctica totalidad son telemáticos (sólo uno ha sido presencial).

P.: Lo mejor y peor de este tipo de juicios.

R.: Lo mejor, sin duda, ha sido que, incluso con confinamiento perimetral municipal y regional, hemos podido seguir funcionando con total normalidad, plenas garantías jurídicas, total transparencia y evitando desplazamientos y riesgos de contagio entre los profesionales. Y, en cuanto a lo peor o algún problema, la verdad es que contamos con un equipo de profesionales (con Javier Bel a la cabeza) tan impresionante y la acogida ha sido tan abrumadora que es difícil decir algo malo.

Generamos salas de espera virtuales desde las que el testigo no puede ver o escuchar nada hasta el momento de su declaración.

P.: ¿Cómo se resuelve que un testigo no escuche al anterior o cómo se garantiza que esté solo durante su declaración?

R.: Para esas situaciones lo que hacemos es generar salas de espera virtuales desde las que el testigo no puede ver ni escuchar nada hasta que se autoriza su entrada a la sala virtual. Además, la mayoría de los testigos suelen ser funcionarios cuya declaración ya consta en el expediente administrativo y no plantean problemas.

De todas formas, aquéllos juicios en los que puedan plantear mayores dificultades o existir dudas sobre los testigos, se opta por su celebración presencial.

P.: Un año después, ¿Qué mejoras hay pendientes?

R.: En el último año, la transformación digital ha sido brutal e irá a más. Se necesita tiempo para que se generalice, pero los beneficios son indudables. Me atrevería a decir que debería profundizarse en el uso de los flujos de datos y la tramitación automatizada de los procedimientos porque multiplica la productividad, así como en la agenda judicial electrónica que permite a los profesionales conocer con antelación suficiente la cancelación de cualquier actuación judicial y evitarles desplazamientos y pérdida de tiempo. Nosotros ya lo hacemos y se nota.

Carlos Javier Galán no permite testigos por videoconferencia

El titular del juzgado nº2 de Algeciras lo tiene claro. Aunque es un firme defensor de las nuevas tecnologías, Carlos Javier Galán no permite testigos por videoconferencia. Eso se lo reserva a "los profesionales" que intervienen en el juicio. La única excepción la hace con algunos peritos que acuden como testigos a su juzgado.

El principal motivo es la obligación de que el testigo esté solo, "sin comunicación" con otra persona, como señala el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La videoconferencia puede ayudar a burlar esa obligación.

Además, Carlos Javier añade otro motivo: asegurar la identidad del testigo. En el caso de los exdirigentes del PP que han declarado en el juicio de la caja b, eso no es problema, pero cuando declara una persona anónima, sí puede haber suplantaciones.