El Tribunal de Cuentas alerta: 25 organismos públicos no le han entregado un solo dato y 87 lo hacen fuera de plazo

El T ribunal de Cuentas ha alertado en su último informe sobre la C uenta General del Estado que hay 25 empresas, fundaciones y organismos públicos que dependen directamente de la Administración que no han presentado la documentación financiera necesaria ante el organismo fiscalizador. Además, según el documento elaborado por los funcionarios de la institución, hay otros 84 organismos públicos o mixtos de distinta índole que han entregado las cuentas tarde. El récord de demora lo tiene la sociedad L onja Gijón-Musel, S.A , que presentó sus cuentas con 263 días de retraso.

Así, los funcionarios encargados de analizar la Cuenta General del Estado para el año 2019 realizan una salvedad en su informe, publicado el asado 24 de junio: faltan datos sobre algunas entidades públicas, por lo que es imposible dar una imagen completamente fiel de las cuentas estatales. “Se ha verificado que, de acuerdo con la información contenida en la memoria de la CGE, no han sido integradas las cuentas de 54 entidades del grupo, de un total de 441 entidades del sector público estatal ”, explican los auditores. “Cuatro de ellas al no haberse recibido en la IGAE ni sus cuentas aprobadas ni sus cuentas formuladas antes del plazo legalmente previsto; tres al no haber aprobado cuentas anuales en 2019 debido a su falta de actividad económica durante el ejercicio; una por estar así previsto en su normativa reguladora; y los 46 consorcios adscritos a la UNED al no haber recibido la IGAE las cuentas consolidadas de la UNED dentro del plazo legalmente establecido”