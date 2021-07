El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad del aval de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas tiene dudas del aval presentado por el Instituto Catalán de Fianzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la organización de la consulta del 1-O-.

La porvavoz del Govern, Patricia Plaja, ha asegurado que no hay un "plan B" previsto al ser peguntada por la decisión del Tribunal de Cuentas. "El Govern no contempla la posibilidad de que el aval sea desestimado. En cuanto a aspectos jurídicos es impecable. Esperamos que el Tribunal de Cuentas no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién haga la petición y se base en aspectos jurídicos", ha zanjado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno autonómico.