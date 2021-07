El Tribunal de Cuentas ordena el embargo de los bienes de los 34 ex altos cargos de la Generalitat

El Tribunal de Cuentas no ha dado más tiempo. Cumplidos los 15 días de plazo para que los 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña abonasen los 5,4 millones de euros de fianza por responsabilidad contable y uso irregular de fondos, el Tribunal ha dado la orden de embargar los bienes de la treintena de ex cargos y funcionarios afectados, tal y como adelanta el diario El País.