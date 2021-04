En 2019 un juzgado de Sevilla declaró el despido improcedente

Han pasado casi 5 años desde que el demandante recibiera en su teléfono un Whatsapp de su empresa comunicándole que había sido despedido. La empresa, dedicada a la formación profesional y promoción de cursos, daba así por zanjada la relación laboral con el trabajador. Inmediatamente el empleado demandó por despido improcedente. La trayectoria judicial de esta demanda acabó en 2019 con una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla que declaraba improcedente su despido como empleado de la empresa.

Sin embargo, la entidad recurrió la sentencia alegando una supuesta "caducidad de la acción" entendiendo que no se tuvo en cuenta que el trabajador continuó prestando servicios con posterioridad a la notificación del despido, lo cual no fue declarado por el trabajador "en la papeleta de conciliación ni en el escrito de demanda". A este respecto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha respondido es cierto que el trabajador comunicó en la demanda que trabajó hasta el 31 de julio de 2016, fecha en la que recibió el Whatsapp, y no hasta varios días después entrado agosto.

No obstante, según se ha explicado en una nota de prensa a través de Europa Press el TSJA determina que "no es menos cierto que como se desprende de la grabación de la vista oral, de obligado visionado en este caso, la representación letrada de las mercantiles codemandadas no utilizó el mecanismo procesal habilitado para oponerse a las modificaciones de esa naturaleza", es decir que "no opuso la excepción de variación sustancial de la demanda, que debe articularse antes de cualquier otro instrumento procesal de forma que el órgano de instancia tenga la posibilidad de apreciar la excepción y abstenerse de tomar en consideración el hecho novedoso".