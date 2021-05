El Supremo da la razón a Reyes, la hija ilegítima de un terrateniente andaluz: "Solo quería conocer mi historia"

La niña que nació es Reyes. Creció creyendo que su padre era el marido de su madre, hasta que con 17 años, justo cuando iba a casarse, su hermana mayor le confesó el secreto. “En lugar de cabrearme, me sentí feliz, porque el que yo creía que era mi padre nos maltrataba”, confiesa. Sintió un alivio al saber que alguien “tan malo” no era de su sangre. Ahí nació la ilusión de que su verdadero padre le diera el cariño que no había tenido durante esos años.

Estaba desesperada hasta que encontró a su abogado, Juan Peña. Comenzaron una carrera judicial hasta que el Supremo les ha dado la razón. No ha sido fácil porque el progenitor se ha negado a hacerse una prueba de ADN y no tenían fotos ni ninguna otra evidencia que pudiera relacionar a sus padres biológicos.

Detective clave en el juicio

De momento, porque no pierde la esperanza, el final sigue siendo triste. Reyes asegura que no hubiera ido a juicio si él la hubiera reconocido en alguno de los intentos. “No quería morirme con esa pena”, confiesa. Desde el día del juicio no ha vuelto a verlo. Aunque ahora tiene su apellido, "no soy feliz porque sigo sin entender cómo puede renegar de su hija”, asegura Reyes.