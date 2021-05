El Supremo no ha amparado los cierres perimetrales sin estado de alarma como apunta el Gobierno

El problema es que el auto al que se refiere el Gobierno y, que puede consultar aquí, no recoge esa frase. Además, distintas fuentes del alto tribunal, conocedoras de la resolución, aseguran que de su escrito tampoco "no se puede desprender eso" porque no se ha abordado tal asunto y porque ni siquiera valoraron las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud.