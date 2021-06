Monasterio no será investigada por usar una copia el sello del Colegio de Arquitectos, "tan burda" que no podía engañar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no investigará a la diputada de Vox Rocío Monasterio por falsedad documental por utilizar un mismo sello visado del Colegio de Arquitectos y Aparejadores en varias ocasiones, en lugar de uno para cada proyecto. La Sala ha considerado que eso no es falsedad documental pero deja claro que la líder de Vox en Madrid estaba presentando una falsedad "burda o grosera", tanto que no podía engañar a nadie, y menos a los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento, que rechazaron el proyecto.