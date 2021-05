El TSJ de Navarra tumba el toque de queda de la comunidad foral al considerarlo desproporcionado

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha denegado el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad". El TSJN considera que "el control del denominado 'botellón' no necesita ni exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales y que " se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria como se ¡se hacía antes de la pandemia, no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria", asegura la Sala.