El TSJ de Madrid suspende la pena de prisión de Jaime Botín por problemas de salud

El Juzgado de lo Penal nº 28 de Madrid, de Ejecutoria Penal, ha concedido a Jaime Botín el beneficio de la suspensión de la pena de prisión conforme al artículo 80.4 del Código Penal debido a ‘la enfermedad grave que padece, con padecimientos incurables’, según se recoge en la resolución.



El órgano judicial ha adoptado esta decisión tras la evaluación efectuada por el médico forense adscrito a los a Juzgados.



Como se recordará, Jaime Botín fue condenado a tres años de cárcel por la comisión de un delito contra el patrimonio histórico, al sacar de España el cuadro de Picasso ‘Cabeza de una mujer joven’, pese a no contar con la preceptiva autorización del Ministerio de Cultura.



La resolución por la cual se suspende su pena de cárcel no ha alcanzado aún firmeza y contra ella cabe la formulación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, si bien la tramitación del citado recurso no suspende la decisión adoptada por el Juzgado nº 28.