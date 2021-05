En el acuerdo figuraba el envío de 300 millones de dosis. A estos se unía una opción de compra de 100 millones adicionales, que el bloque no ha renovado . Durante el primer trimestre de este año solo ha distribuido 30 millones y para finales de junio ha prometido llegar a 100 millones. El resultado solo sería un tercio del total inicial .

Acusaciones cruzadas

"AstraZeneca no intentó respetar el contrato" , ha dicho el abogado de la UE, Rafael Jafferali, a las puertas del tribunal en Bruselas. Europa defiende que hay incumplimiento, mientras que AstraZeneca subraya que no era vinculante al ser "de mejor esfuerzo" –hacer lo máximo posible para alcanzar el objetivo, pero sin obligación–.

"No es un contrato para la entrega de zapatos o camisetas" , ha refutado el letrado de la compañía, Hakim Boularbah, en referencia a la complejidad de producir una vacuna.

Jafferali ha insistido en que no han respetado el mejor esfuerzo, ya que la biotecnológica no mandó 50 millones de dosis producidas en las fábricas que figuraban en el documento: 39 millones procedentes de Reino Unido, 10 millones de Estados Unidos y un millón de Países Bajos. Según sus palabras, fueron "desviadas" a otras naciones, cuando habían acordado no tener otros compromisos que dificultaran cumplir con la Unión.