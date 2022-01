Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares suman más de 190 denuncias por posibles abusos a niñas tuteladas

Para entender el problema, es necesario explicar cómo es la vida de un centro de protección de menores. Son el escalafón medio del sistema de protección. El lugar donde la Administración lleva a menores que necesitan una tutela ya que viven en una situación de desasistencia, pero que no han cometido delito alguno. Son chicos y chicas extranjeros no acompañados, niños que no tienen quien les cuide ya que sus padres están en prisión y no tienen más familia, menores retirados de sus padres por los servicios sociales y situaciones similares. Chicos que han crecido a veces en un infierno, y que en ocasiones es lo único que conocen.