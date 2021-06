Veinte madres españolas denuncian ante la ONU el maltrato de la Justicia tras revelar abusos de los padres a sus hijos

El periplo judicial

La batalla de estas mujeres comienza cuando denuncian la violencia sexual de sus parejas hacia sus hijos, o cuando lo hace un organismo del Estado (muchas veces el servicio de salud). A partir de ahí se inicia un largo proceso en el que los menores tardan meses e incluso años en ser valorados por un profesional, su testimonio suele no ser creído aunque existan informes psicológicos de expertos que lo atestigüen y la aplicación del llamado Síndrome de Alienación Parental acaba por culpabilizar a las madres .

"En todos nuestros casos existen documentos de profesionales que constatan la violencia sexual contra nuestras hijas/os que no está siendo tomada en consideración", recalcan. Nuestras hijas, que han verbalizado ser violentadas sexualmente de forma continuada por sus padres y se niegan a ir con ellos sin que nadie las escuche ni garantice su interés superior, están viendo vulnerado su derecho a una vida libre de violencia y discriminación", aseguran las firmantes del escrito.

Los casos denunciados

Entre las narraciones que incluye el escrito está el caso de S, una madre a la que, tras denunciar abusos sexuales de sus hijas (de 4 y 6 años), la Justicia le retiró la custodia y se la entregó a su expareja, a pesar de que la menor de las niñas no tiene filiación legal con el hombre. Dicho sujeto había sido denunciado por el servicio de salud por maltrato hacia la madre y posibles abusos sexuales hacia la mayor de sus hijas. En enero pasado la madre fue condenada por sustracción de sus hijas a pesar de no haberse ocultado ni cambiado nunca su lugar de residencia, ni haber faltado a ningún requerimiento judicial. La madre lleva más de dos años sin poder comunicarse ni ver a sus hijas a pesar de que no existe ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación.