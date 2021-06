Los jueces decidirán si es legal el confinamiento de los estudiantes en un hotel de Mallorca

Se han solicitado 200 hábeas corpus para que los jueces determinen si ha habido detención ilegal, pero los tres primeros se han rechazado

Se han presentado denuncias contra el departamento de Salut por detención ilegal y prevaricación, pero todavía no han llegado a un juzgado concreto

Se espera que este miércoles la justicia responda si respalda el confinamiento, que ya ha sido rechazado por la Fiscalía

Este miércoles se cumple el cuarto día de confinamiento para los 256 estudiantes encerrados en un hotel de Palma de Mallorca. El domingo, el Govern decretó la medida enfureciendo a muchos padres y madres que han movido ficha ante los juzgados.

Por un lado, se han presentados varias denuncias contra la directora general de Salut Pública balear, María Antònia Font, y contra la Consejería por detención ilegal y prevaricación. Además, se han registrado más de 200 solicitudes de "hábeas corpus" para que los jóvenes comparecieran ante un juez que determinara si se les había detenido ilegalmente. Los tribunales han rechazado tres de ellas y tienen que resolver el resto. Por último, queda pendiente la respuesta de un tercer juzgado, de lo contencioso administrativo. Tiene que decir si ratifica o no el confinamiento.

Así están las cosas

Este martes, el hotel Palma Bellver seguía acogiendo a 249 estudiantes, la mayoría procedentes de Andalucía. Están allí desde que el domingo la Consellería decretó su confinamiento tras considerarlos contactos estrechos de contagiados por el coronavirus.

235 de esos jóvenes están allí "obligados". Del total, 64 han dado positivo y 185 negativo, pero el Ejecutivo balear ha considerado que el foco es lo suficientemente grave como para decretar esta medida.

Además, hay tres que se fueron de las islas antes del traslado al hotel. La Consellería alertó del riesgo que supone que un "contacto estrecho" viaje en transporte público por las posibilidades de contagio.

Lo último: 200 "hábeas corpus" solicitados

Los padres de tres estudiantes fueron los primeros en solicitar los hábeas corpus para sus hijos en el juzgado de guardia. Una figura que permite a cualquier detenido comparecer inmediatamente ante el juez para que este decida si ha sufrido una detención ilegal.

La respuesta en los tres casos ha sido el rechazo porque no se ha detenido a nadie. Lo que hay es un confinamiento por una causa de salud, han dicho los juzgados. Se trata de una medida sanitaria y los jóvenes no han sido detenidos por ningún delito. Por eso señala que las solicitudes "son improcedentes".

Pero esto no ha desanimado a otros 200 padres que han seguido el mismo camino y están a la espera de una respuesta a otros tantos hábeas corpus.

El formulario para solicitar el hábeas corpus se inicia en comisaría cuando alguien es detenido y discurre en paralelo a las denuncias penales que se han presentado contra la Consellería y la directora general de Salut.

Lo que está abierto: las denuncias a Salut

Los juzgados de instrucción de lo penal serán los que tengan a que atender a las denuncias que han presentado una madre de San Fernando de Cádiz y varios de Córdoba contra la directora general de Salut María Antònia Font y contra la Consellería. Se acusa al Govern de "detención ilegal" y de "prevaricación".

Según fuentes del TSJ de Baleares, esas denuncias están todavía en reparto, es decir, no tienen asignado un juez que dé respuesta. Lo primero que tendrá que hacer es decidir si ve motivos para admitir a trámite la denuncia y empezar a investigar.

El delito de detención ilegal "privar a alguien de su libertad" está penado con penas de cárcel de entre cuatro y seis años de cárcel. El de prevaricación administrativa, tiene penas de inhabilitación.

La clave más técnica: el respaldo al confinamiento

Para este miércoles se espera la resolución más técnica. El juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo tiene que decir si respalda el encierro en el hotel o no, porque como todos los que hemos visto en el último año, este confinamiento necesita respaldo judicial.

En este punto, ya tenemos la posición de la Fiscalía, que está en contra porque cree que el Gobierno balear no ha motivado bien la medida.

Una vez recibido el informe, el juzgado ha pedido más información al Ejecutivo de Francina Armengol antes de tomar una decisión que podría zanjar la crisis abierta o no.

¿Cambia algo que sean menores?

Más allá de la información a los padres -que no autorización- nada cambia, según fuentes jurídicas. Las medidas de este tipo no se toman en función de la edad, igual que no se tomaron en el hotel de Tenerife en 2020 o en el resto de confinamientos que se han ido decretando, idénticos para toda la población.

Una de las tres primeras familias en pedir el hábeas corpus lo hizo en nombre de su hija menor de edad, pero en tanto en cuanto no está "detenida", sino confinada, tuvo la misma respuesta que el resto, aunque el juez les recordó que pueden pedir una medida "cautelarisima" ante un juez de lo Contencioso, solicitando la suspensión del confinamiento.

El precedente del hotel de Tenerife

Las quejas de los estudiantes de Mallorca recuerdan a las de algunos huéspedes del hotel H10 Costa Adeje Palace que fueron confinados el 25 de febrero de 2020, cuando la pandemia de coronavirus empezaba a llegar a España. "Es peor que la cárcel", decían algunos de los 1.000 confinados entonces.

Dos jueces, en dos autos diferentes, confirmaron ese encierro porque era "proporcional". Seguramente no fue una decisión fácil, porque era el primer confinamiento que se llevaba a cabo en España por coronavirus.

Ahora, en lo que parecen los últimos coletazos de la pandemia (o así se espera), vuelve a ocurrir, en otro hotel y en el otro archipiélago. Como entonces no hay estado de alarma y todo está en manos de un juez de lo contencioso que tiene que mediar en la crisis abierta entre 256 familias de toda España y el Gobierno de las Islas Baleares.