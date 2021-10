El vídeo de la confesión: La red del caso Moreno recibió un chivatazo días antes de las detenciones

“Este señor me llama a mi y llama al señor Villalba que ha hecho de interlocutor porque yo a este señor le debía un dinero [...] Lo que no puede ser es que me llame el señor Brandilla y me diga: es que yo sé que hay una investigación en la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción dos, y está mi nombre ahí, porque tú has hablado con la Policía de Barcelona… esto no es normal”, mantuvo el empresario, que aseguró estar amenazado por el presunto narco: “Han puesto precio a mi cabeza y a la de mi familia”.