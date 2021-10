Laya declaró ante el juez que la entrada de Gali se hizo con "discreción, no ocultación"

La exministra de Asuntos Exteriores , Arancha Gónzalez Laya, justificó su falta de concreción ante el juez que investiga la llegada del líder del Frente Polisario Brahim Gali a España, con un contundente " no son excusas pero tengo deber de reserva", en su comparecencia en la Audiencia de Zaragoza el pasado lunes.

Gali entró en España el pasado 18 de abril a través del aeropuerto de Zaragoza desde donde fue trasladado a Logroño para ser ingresado y tratado de coronavirus. Lo que no despeja en su interrogatorio ante el juez quien le realiza la llamada desde Argelia para hacerle esta petición. También deja claro que no es la primera ocasión que recibe una llamada apelando a una cuestión humanitaria para solicitar un tratamiento. Relata al juez que otros miembros del Frente Polisario han venido a España apelando a la misma condición.

No es extraño que España reciba esas peticiones (Arancha González Laya)

Más se extendió sobre la "particular" forma de entrada de Gali en España, la falta de control y el uso del pasaporte diplomático. "¿Fue decisión suya?", le preguntó el juez. Ella explicó que fue una entrada excepcional porque lo pide un tercer país- Argelia- porque estaba muy enfermo y eso le otorga un derecho de privacidad específico, por la identidad del propio Gali y "porque tenemos dos vecinos con una relación con aristas políticas", aseguró textualmente. Todas esas razones lllevaron a que se tratara con "discreción" su entrada en España. "Discreción no es arbitrariedad y no es ocultación", remarcó a las partes en el procedimiento.