El día que en Villanarco tocó el cupón de la ONCE

Villanarco no era solo un lugar donde los principales capos del hachís y sus lugartenientes habían decidido echar raíces. Además, parece que el maizal traía una suerte bárbara a quienes lo habitaban, o al menos a su entorno. En solo seis meses, personas vinculadas a los líderes de Los Pantoja y Los Futbolistas, dos de las organizaciones más activas del tráfico de drogas en el Estrecho, cobraron hasta 13 boletos premiados del sorteo de la ONCE. El problema, es que los boletos no eran correlativos, por lo que la Guardia Civil sospecha que los premios sirvieron en realidad para lavar dinero.