Villarejo contactó desde prisión con el marido de Cospedal para frenar el caso Kitchen

El comisario jubilado José Manuel Villarejo c ontactó desde prisión con el marido de Maria Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro , para tratar de frenar la investigación sobre el llamado caso Kitchen, el presunto espionaje de la cúpula policial del PP al que fuera tesorero y senador del propio partido, Luis Bárcenas. Para ello, utilizó de intermediario al abogado y compañero de prisión Alfonso Pazos, quien ha reconocido ante los investigadores este contacto, que se habría producido antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de Cospedal y su pareja en el caso Kitchen en septiembre de 2020.

De hecho, el rastro de este contacto queda reflejado al menos en las escuchas del caso, en las que el compañero de Villarejo refleja cómo habría sido la supuesta conversación entre ambos: “Cuando yo le llamé el año pasado al Polla de Hierro (apodo con el que se refieren al empresario), en agosto del año pasado estuve hablando con él [...] “Es que mi mujer ya no tiene nada que ver con este asunto, esto ya no va con nosotros ella ya se ha retirado y claro, ya no tal, explicaba el abogado.