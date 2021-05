Villarejo sobre Kitchen: "Tuve contacto directo con Rajoy sobre esta operación"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha esquivado confirmar si la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, o su marido, Ignacio López del Hierro, tuvieron conocimiento o participaron en el caso Kitchen . Pero sí ha tratado de vincular al expresidente Mariano Rajoy con el operativo parapolicial: "Dudo que no lo supiera" ha comentado en un primer momento para explicar después que contactaba presuntamente con el entonces presidente del Gobierno por medio de mensajes de texto enviados a un teléfono concreto.

.El exmando de la Policía Nacional, que comparece en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, ha mantenido a las pregustas del portavoz socialista Jesús Felipe que no recuerda si contactó con el marido de Cospedal para que hiciera de puente entre Villarejo y otro miembro de la Policía Nacional, Andrés Gómez Gordo, conocido del entonces chófer de Luis Bárcenas , captado después como confidente en el llamado caso Kitchen que buscaba localizar información oculta del extesorero del partido Luis Bárcenas.

"No se puede vanalizar o darle datos descontextualizados. Recibía [las informaciones] en mi oficina pública, conocida, oficial, que está en la Torre Picasso”, ha arrancado Villarejo, tratando de canalizar el relato:"Yo conozco la Kitchen porque me llama Marcelino Martín Blas y me dice que tengo que ir a la Dirección General de la Policía", ha mantenido el mando policial. Según esta versión, villarejo explica que es el señor Cosidó quien le dice que tiene que hacer "una misión" que le tenía que explicar el entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino. Es entonces, según su testimonio, cuando le piden que contacte con el chófer de Luis Bárcenas tras varios intentos fallidos.