Villarejo, el solucionador de problemas del IBEX 35

Proyecto Wine: Repsol y La Caixa contra el expresidente de Sacyr

No sólo eso, Miguel Ángel Fernández, el intermediario entre Caixabank y Villarejo, confirmó ante el juez el conocimiento y la participación de Isidre Fainé con el que aseguró haber despachado sobre la investigación a Luis del Rivero.

Los dos podrán explicar lo que sabían o lo que no cuando acudan al juzgado de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, donde el juez les preguntará por su participación.

Proyecto F.G.: El BBVA contra el expresidente de Sacyr

El asalto fracasó, aunque según relató el propio Luis del Rivero este jueves al juez, desistió tras el incendio del edificio Winsord, en el que la consultora Deloitte tenía los documentos de auditoría de FG Valores. El empresario le aseguró al juez que al ver arder la torre, entendió que aquello iba a ser una "guerra a muerte" y que se alegra de que no prosperara porque si no, no habría conocido a sus nietos.