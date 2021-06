Villarejo usaba una base de datos robados de todos los españoles

El comisario jubilado José Manue Villarejo utilizaba en sus investigaciones una base de datos con información privada de todos los españoles. En este caso, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo no obtenía los domicilios, las fechas de nacimiento o los parientes de una persona accediendo de forma ilegal a bases de datos policiales, si no que tendría su propio sistema, particular y externo, para consultar los datos de todos los españoles.