De llevar a la infanta al banquillo a sentarse en él: Virginia López Negrete absuelta en Ausbanc y "muy feliz"

Punto final a cinco años de calvario judicial para ella. La Audiencia Nacional no la considera parte de la trama montada por el presidente de Ausbanc Luis Pineda con la colaboración del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Para ellos los jueces decretan ocho y cuatro años de cárcel por a grandes entidades a cambio de no no dañar su imagen en las publicaciones de Ausbanc o de retirar los procedimientos judiciales que abra Manos Limpias.