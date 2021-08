Hacienda no es invencible: Xabi Alonso, Jorge Lorenzo y otros le han ganado el pulso

Aunque no lo parezca, Hacienda a veces pierde . Algunos de los que han vencido a la Agencia Tributaria son "campeones" de reconocido prestigio en distintas disciplinas deportivas como Xabi Alonso o más recientemente Jorge Lorenzo . Otros son personajes anónimos que se las han visto con el Fisco en los tribunales y han conseguido salir airosos con menos recursos que los famosos y contra el pronóstico de muchos.

Entre los millonarios famosos, la mayoría cortan antes la guerra y pactan con la Fiscalía . Es decir, aceptan que defraudaron y cierran el caso con un acuerdo económico. Hay varios tipos de conductas -unas delictivas y otras no- que Hacienda persigue entre deportistas y artistas. Uno de los pleitos más habituales, sobre todo entre deportistas, es por la residencia fiscal. En otros casos, los conflictos judiciales son por interposición de sociedades pantalla, o por la tributación de derechos de imagen por la vía que no corresponde.

Los casos de los ciudadanos "de a pie", son de todo tipo. Miguel salió airoso de un contencioso con Hacienda que le quería cobrar 8.300 al no creerse que su casa fuera su "vivienda habitual" porque su factura de la luz era demasiado baja . Un taxista de Granada consiguió una victoria pese a haber declarado tarde su dinero en el extranjero. La resolución tuvo en cuenta "su buena fe".

Cualquier persona que viva en España más 183 días al año, o más, es residente fiscal de nuestro país. Por eso, Hacienda tiene muy puesto el foco en personas que están domiciliadas en otros países, pero que no parecen vivir allí.

Todavía no se sabe si Shakira saldrá victoriosa o si Hacienda la derrotará. Su caso está en los tribunales desde que la Fiscalía presentó una querella con las pruebas de la Agencia Tributaria en 2018.

Ella ha recurrido el procesamiento . Sus abogados defienden que en 2010 compró una casa en Bahamas y que vivió en ella entre 2012 y 2014. Pero la Fiscalía y los técnicos de Hacienda no la creen. De hecho, llegaron a analizar el día a día en Barcelona junto a su marido Gerard Piqué y sus hijos. En análisis pasó por visitar lugares como su peluquería habitual en la ciudad condal o hacer un seguimiento de sus redes sociales.

La Audiencia de Barcelona estudiará el recurso de los abogados de Shakira. Si le dan la razón, será caso archivado, si no, la Fiscalía presentará su acusación y dirá cuántos años de cárcel pide para ella.

El tricampeón del mundo de MotoGp Jorge Lorenzo no necesitó llegar a la justicia ordinaria para ganarle la carrera a Hacienda. A finales de junio, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que depende del Ministerio de Hacieda, le dio la razón, al dar por acreditado que entre 2013 y 2015 residió en Suiza.

El tribunal administrativo concluyó que Lorenzo no residió esos años en España y que su base y sus intereses económicos estaban en el país helvético. El TEAC calificó de "poco consistentes" los argumentos de Hacienda, que reclamaba a Lorenzo 25 millones de euros.

Siempre "he pagado lo que tocaba" defendió el exfubolista del Real Madrid y la Selección Española en su declaración judicial. La Fiscalía le acusaba de defraudar cerca de dos millones de euros entre 2010 y 2012.

La Audiencia Provincial llegó a la conclusión de que, al margen de los beneficios que hubiera obtenido la sociedad, no hubo simulación porque la operación no se ocultó. Dos veces fueron absueltos por mismo, ya que tras la primera sentencia, la Abogacía del Estado pidió una aclaración y la segunda resolución confirmó que no había delito.