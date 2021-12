Bad Bunny repite como artista más escuchado del año en Spotify

No fue Bad Bunny sin embargo el autor de ninguna de las cinco canciones de mayor éxito , l ista encabezada por "drivers license" de la joven debutante Olivia Rodrigo, con más de 1.100 millones de reproducciones . Ella fue también la responsable de la cuarta mejor posicionada, "good 4 you" .

Por detrás y por este orden, según Spotify, se situaron "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X, "STAY" de The Kid LAROI y Justin Bieber y, en quinto lugar, "Levitating" de Dua Lipa.