En Bonvivant somos 'mods'

Los vividores nos proponen esta semana desde una receta de cocochas al pil-pil, pasando por el cómic 'Los Surcos del Azar' hasta la música de The Ramsey Lewis Trio

Nos visitan en Bonvivant los autores del libro La Música de los Mods Originales, de Daniel Llabrés y Jaime Pantoja. Editado por libros Lenoir, es una guía imprescindible, llena de buen gusto y criterio, que nos adentra en la fascinante historia musical del movimiento modernista. Movimiento cultural, musical y estético que tuvo su apogeo en la Inglaterra de los 60

Pero, como siempre, empecemos por las recomendaciones de nuestros Bonvivant.

Juan O´Reig nos propone un apetitoso plato que ha preparado en directo para nuestros espectadores, Cocochas al pil-pil. Además nos descubre un truco para que la salsa ligue correctamente. Su recomendación musical nos devuelve a los 90 con el grupo Vancouvers y su tema No Better Way.

Carlos Carballo nos trae Las Cabañuelas, un vino de la denominación de origen protegido Cebreros, con un precio muy ajustado para su calidad, sobre diez euros, que lo hacen muy recomendable.

El libro con el que cierra su sección es Principiantes, de Colin Maclnnes, una crónica de los jóvenes de la postguerra mundial que pasaron por ser la primera generación hedonista. También habla de los disturbios raciales en Londres a mediados de los 60.

Antonio Hedilla nos recomienda la cerveza Doggie Style de la cervecera Flying Dog, que se caracteriza por la cuidada elaboración de sus etiquetas con reminiscencias cubistas. El cómic de la semana es la obra de Paco Roca Los Surcos del Azar sobre la unidad de republicanos españoles que ayudaron a la liberación de París.

Nuestros invitados también tienen sus recomendaciones literarias.

Jaime barre para casa con su elección literaria ya que nos propone la última novela de su compañero Daniel Llabrés, Un Mono Marino se ha Bebido mi Fanta. Sus protagonistas son un grupo de jóvenes amantes del northern soul, las drogas y las estatuillas chinas: La Escoria del Soul. Su siguiente recomendación literaria es Y tu por qué eres Negro, un fotolibro del autor Rubén Bermúdez en el que nos cuenta con imágenes propias y de archivo un relato casi autobiográfico.

La recomendación musical de nuestros invitados sin las siguientes:

Daniel nos presenta dos nuevas referencias del sello Antifaz, dos bonitos singles, El golpe, de Manny Bowsmund y Clown, de Ian Kay.

Jaime recurre al libro que han venido a presentar a Bonvivant y al azar escoge una de las canciones de su lista de 500 favoritas, The In Crowd de The Ramsey Lewis Trio.

Tenorio cierra el programa volviendo a otra obra de nuestros prolíficos invitados: la colección de libros de su creación Little Niño que ya cuenta con cinco volúmenes donde su personaje se encuentra con The Beatles, Rolling Stones, Aretha Franklin, David Bowie y en mayo el nuevo libro Little Niño se encuentra con Elvis.

Las recomendaciones de Bonvivant

Comimos

Cocochas al Pil-Pil

Bebimos

Vino Las Cabañuelas de la denominación de origen Cebreros.

Cerveza Doggie Style de Flying Dog

Leímos

La Música de los Mods Originales, de Daniel Llabrés y Jaime Pantoja. Editado por libros Lenoir

Principiantes, de Colin Maclnnes

Los Surcos del Azar, de Paco Roca

Un Mono Marino se ha bebido mi Fanta, de Daniel Llabrés

Y tu por qué eres Negro, de Rubén Bermudez

Colección de Litlle Niño, de Daniel Llabrés y Jaime Pantoja

Escuchamos

No Better Way, de Vancouvers

El golpe, de Manny Bowsmund

Clown, de Ian Kay