Los disfraces más demandados para el carnaval 2022

El Carnaval está a la vuelta de la esquina y este 2022 no queremos que pierdas la oportunidad de improvisar con cualquier disfraz que no esté en tendencia. A pesar de que en 2021 las propuestas más populares estaban relacionadas con el coronavirus , este año los personajes de series, videojuegos, películas e iconos favoritos son las apuestas favoritas.

Así es, la princesa del pop ha recuperado la atención en 2021 gracias al movimiento ‘Free Britney’ en el que su padre ha dejado de ser el responsable tutelar de la cantante. Gracias al apoyo de sus fans, el disfraz de sus videoclips más populares como Baby One More Time, Oops!… I Did It Again y I’m a Slave 4 U, vuelven a estar de moda.