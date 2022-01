Quirze, el empresario que dibuja mandalas gigantes en las playas para que se las lleven las olas

Si a Quirze Codina le dan un lápiz y un papel no sabría ni por dónde empezar, pero si le dan un rastrillo y una playa empieza la magia. Puede estar horas dibujando sobre la arena mandalas de casi 3.000 metros cuadrados , obras efímeras e improvisadas con las que se escapa de la rutina y halla la paz.

Al día siguiente volvió a dibujar, pero esta vez hizo algo más grande. Y así sus figuras y su afición fueron creciendo por igual hasta convertirse en algo gigante. "Fue todo autodidacta , es una modalidad de la que no se dan clases en ninguna parte", bromea Quirze. Pero tiene razón, lo que hace es único.

Con un rastrillo y una cuerda que convierte en compás va dibujando sobre la arena lo que la arena le inspira. Obras imposibles de ver de cerca y que duran lo que la marea quiere que duren. "Me gusta lo efímero, me recuerda lo breve y bella que es la vida", cuenta Quirze a NIUS, "y que lo verdaderamente importante son las experiencias y no lo material".