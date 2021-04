Las recomendaciones de Bonvivant: tortas de aceite, IPA sin alcohol y DaVinci gastronómico

Un sábado más vuelven a NIUS los consejos de Bonvivant . Como cada semana, hacen suyo el lema mod: clean living under difficult circumstances. Veamos qué nos proponen...

Arrancan el capítulo hablando de la longeva serie, basada en el cómic del mismo nombre, The Walking Dead. Esta serie se ha convertido en un clásico de la parrilla televisiva tras un buen puñado de años en antena.

Tenorio cierra el programa con un homenaje en el Día Internacional del Investigador Científico. El libro El castillo de las estrellas, escrito por el astrofísico Enrique Joven, y la banda estadounidense They Might Be Giants, con su tema I'm paleontologist, echan el cierre a esta entrega de Bonvivant.