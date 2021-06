Recomendaciones de Bonvivant: 200 años de Barbadillo, coctelerías de barrio y marmitako paso a paso

En el apartado musical, Shots in the dark, un tributo a las músicas de Henry Mancini, editado en 1996 por la (entonces resucitada) casa de discos de música surf Del-Fi, en el que gran variedad de bandas, sobre todo relacionadas con ese estilo aunque no exclusivamente, interpretan algunos de los temas más significativos del conocido compositor de la sintonía de la Pantera Rosa o las bandas sonoras de Días de Vino y Rosas y Desayuno con Diamantes (el popular Moonriver) entre muchas otras.