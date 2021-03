Las recomendaciones de 'Bonvivant': bocadillo de caballa, cerveza checa y música electrónica

La figura musical de la semana para Carlos es Delia Derbyshire , pionera de la música electrónica en una época en la que la mujer tenía vedado el acceso a trabajar como ingenieras de sonido. Delia es la creadora de la primera composición totalmente electrónica: la sintonía de la mítica serie Doctor Who. El documental The Delian Mode, sobre su trabajo y vida, cierra las recomendaciones de Carlos para esta semana.

Hedilla da cuenta en vivo y en directo de la cerveza propuesta en su sección semanal. Se trata de una cerveza checa: Primator Premium Laguer. Johnny Thunders y su canción You Can't Put Your Arms Around a Memory es su recomendación musical. Cierra su sección con una recopilación de las mejores columnas de Manuel Jabois: Irse a Madrid.