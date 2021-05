Los toros vuelven a las Ventas: del “viva Ayuso” al “vivan las solteras”

Los toros volvían a Las Ventas este domingo y eso en sí mismo era un acontecimiento, por mucho que Morante de la Puebla hubiera criticado el acto como electoralista, él, que no oculta sus simpatías por Vox.

Y también estaban los aficionados, que no son ni de derechas ni de izquierdas , aunque algunos se empeñen en clasificar sus simpatías, a diferencia de sus homólogos del fútbol, el baloncesto o el hockey sobre patines.

Por no haber no había ni almohadillas para sentarse. Y faltaban además 18.000 espectadores, que no es poco.