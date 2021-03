Los vividores de Bonvivant celebran San Patricio a su manera

Juan O´reig nos propone una guarnición típica de las tierras verdes de Irlanda. Se trata del Colcannon. Un puré de patata con col o lombarda y cebolleta. La canción recomendada de esta semana es un clásico de la música tradicional irlandesa, Whisky in the jar, interpretada por los míticos The Dubliners, cuyos temas han versionado grupos como Metallica. Para terminar, el amigo Juan nos regala un recorrido por sus lugares favoritos de la isla.