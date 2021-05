La vuelta del ocio nocturno en Cataluña plantea bailar con mascarilla y beber fuera de la pista

El sector confía en el éxito de las pruebas piloto que se hicieron en la Sala Apolo o el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi, al que asistieron 5.000 personas y sólo han habido 6 contagios . “Ya se ha demostrado con 5.000 personas que se puede hacer este tipo de eventos sin distancia social, una medida sanitaria que es incompatible con la música y el baile”, ha explicado Torrents a NIUS, convencido de que "la comunidad científica ha avalado que la práctica de test permiten su máxima seguridad".

El plan, sin embargo, no contempla los tests de antígenos, como sí se hicieron en el concierto, ni el certificado de vacunación, algo que la asociación considera negativo ya que, según Torrents, los tests de antígenos han sido una “herramienta excelente” para controlar los contagios, según se hizo en el experimento del concierto del Sant Jordi. "Nos ha sorprendido que no prevean usarlos a pesar de la convicción de la comunidad científica, pero Salut no piensa igual", lamenta.