300 personas se curan de cáncer en plena pandemia gracias a la protonterapia

"Nunca piensas que vas a tener cáncer, crees que te vas a comer el mundo y que puedes controlarlo todo, pero realmente no sabes lo que va a ocurrir. Estoy muy agradecida por el trato que he recibido y ahora veo la vida de otra manera, y eso se lo debo al equipo que me ha tratado”, dice Eugenia. "Esto me ha enseñado mucho, cada día agradezco estar viva. No pienso; 'estoy enferma a ver si se puede curar, pienso, estoy viva un día más. Ese es el logro", explica la valenciana.