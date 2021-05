Ana María, la donante de leche materna a la que no ha frenado la pandemia: "Ayudamos a salvar vidas"

Donantes de leche que salvan vidas

Ana María Soto, es la donante número 600, no se le olvida la primera vez que lo hizo: “Pasé por delante de un bebé en una incubadora, me dio mucho sentimiento y a la vez me alegré”. Recuerda que una de las enfermeras le dijo: “A lo mejor este niño está recibiendo tu leche”. Su esfuerzo dice estar más que recompensado. “Hay muchos casos entre la vida y la muerte. Ayudamos más de lo que pensamos”, confiesa emocionada.