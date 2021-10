Ansiedad, insomnio y depresión, los otros efectos del volcán de La Palma

"Aquí estoy para olvidar que la casa me la llevó", cuenta Goyo, escoba en mano, barriendo las cenizas del volcán Cumbre Vieja, en la puerta del domicilio de unos familiares donde está realojado. Goyo es animoso y asegura que él no ha ido al psicólogo "iré cuando esto pase", pero que su hijo si está "recibiendo ayuda".

"El ruido me recuerda todos los días que he perdido todo", asegura Jesús. A sus más de 70 años pasa la mañana en un parque. La lava se llevó toda una vida de trabajo. "¿Qué espero?. No tengo dónde ir ni nada que hacer", afirma entre resignado y devastado a los micrófonos de NIUS.