Apatía, insomnio e irritación emocional: los efectos que la primavera puede tener sobre las personas

Astenia primaveral

Domínguez asegura que los cambios de luz y de temperatura provocan una alteración del cerebro que afecta directamente en las emociones y conductas de las personas. Por ello, sentir tristeza, insomnio, apatía o cierto malestar emocional suele ser muy habitual con la llegada de la primavera ya que según la psicóloga "la transición hacia una nueva estación conlleva cambios biológicos, pero también sociales, en tanto que las personas se pueden sentir más cansadas, tristes, enlentecidas, etc.".

Según los expertos, la adaptación de nuestro cuerpo y cerebro a esta nueva estación no es inminente, sin embargo, no debe prolongarse más de unas semanas. "Lo esperable es que tras unos días o pocas semanas nuestro funcionamiento recupere la normalidad. Si esto no fuera así, es decir, si la tristeza, la apatía y demás cambios siguieran afectándonos, lo recomendable es acudir a consulta de psicología para ayudarnos a afrontar esta situación y dotarnos de herramientas para ello”, afirma Ana Domínguez.