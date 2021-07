La Atención Primaria, fundamental en la prevención de la depresión en las personas adultas

En este tiempo que vivimos tan “líquido”, que no nos permite pararnos a pensar en lo esencial y desprendernos de lo superfluo e innecesario, es cada día más habitual encontrarse con personas que han sentido tristeza, vacío o desesperanza, irritabilidad o frustración, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades que hacía habitualmente, alteraciones del sueño, cansancio y falta de energía o agitación o inquietud.

En el caso de la depresión, un elemento que fortalece la resiliencia, continúa este experto, “es tener un buen apoyo social y una de las cosas que disminuye nuestra fortaleza es la soledad, el aislamiento, no tener apoyo social o no utilizarlo o mantener una vida sedentaria, etcétera. Hábitos que sería conveniente modificar”.

En personas mayores, lo primero que aparece es la soledad , enfermedades físicas crónicas, etc. Todo esto, explica este catedrático de Psicología, “hay que tratar de reducirlo; por un lado, favoreciendo el contacto social, la comunicación con los otros, creando objetivos comunes para compartir tiempo y actividades y, por otro lado, incluyendo un estilo de vida saludable que fomente la actividad física y permanecer activos”.

El presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés explica que hay que intensificar los cambios en la prevención primaria, “cuando vemos que una persona se está abandonando, reduce sus contactos sociales, muestra poco interés por las cosas, por las relaciones familiares y sociales, apatía, cuando observamos que está engordando, comiendo mal, que no realiza ninguna actividad física, que tiene problemas de sueño o de concentración al leer . En estos casos es muy probable que haya síntomas de depresión”, concluye Antonio Cano Vindel.

El doctor Fernando Gonçalves Estella indica que “aproximadamente del total de casos de depresión diagnosticados por el médico de Atención Primaria, el 20% se derivan a los especialistas en psiquiatría por su mayor complejidad o riesgo. Sucede, por ejemplo, cuando valora, tras el diagnóstico, un riesgo elevado de suicidio en el paciente, o en aquellos otros casos de mayor complejidad diagnostica por la presencia de otras patologías añadidas, como los no infrecuentes de pacientes con abusos de sustancias asociada a su depresión, o la coexistencia con otras enfermedades orgánicas, como la epilepsia, etc. E incluso por la coexistencia de otros trastornos psiquiátricos que agravan el cuadro, como los trastornos de la personalidad, psicosis, etc… Sin embargo, el 80% de los casos quedan bajo la exclusiva responsabilidad del médico de AP a lo largo de todo su proceso clínico, al igual que sucede con cualquier otro tipo de patologías”.

Además, comenta el representante del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la SEMG, incluso en ese 20% de casos que el médico de AP decide derivar al especialista , “el médico de AP va a seguir siendo absolutamente necesario para el control evolutivo de los cuadros de depresión derivados al especialista. Es decir, que el tratamiento, en realidad, será llevado a cabo por ambos hasta la curación o recuperación del paciente. Por ello, la relación que debe existir entre el médico de AP y el especialista en psiquiatría debe ser muy estrecha, extensa, fluida y de franca colaboración, pues ambos, también en los casos en que ha existido la derivación, persiguen alcanzar el mismo fin, que no es otro que el de la recuperación del paciente”.

Una reivindicación que expresa así Antonio Cano Vindel: “Si anteriormente se tenía 1.200 pacientes, que son muchos, ahora con los problemas que hay de bajas, algunos profesionales en las redes sociales se quejan de que han aumentado a 5.500. Con 1.200 no tienen mucho tiempo, pero todavía pueden hacer seguimiento de sus pacientes, extenderse un poco más en algunos casos cuando sea necesario para dar consejos, para motivar, etc… pero cuando te incrementan el cupo por cuatro o cinco, no tienes tiempo para nada. Es sobrevivir realizando un trabajo que ya no te motiva”.