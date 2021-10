Beneficios de los frutos rojos

Aunque no siempre podemos encontrar frutos rojos, es muy interesante aprovecharlos al máximo cuando están de temporada e integrar su consumo en una dieta variada y equilibrada. Una buena forma de hacerlo consiste en añadirlos a nuestros desayunos (con cereales, yogur o en smoothies), en ensaladas o tomarlos solos como tentempié.

A pesar de su pequeño tamaño, estos frutos silvestres aportan una gran cantidad de vitaminas y de minerales. Por ejemplo, las moras son ricas en vitaminas C y E, las frambuesas en C y B y las fresas en E, C, B y K. Además, contienen minerales como potasio, calcio, hierro y fósforo.