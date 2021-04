Claudia dio a luz siendo positiva en covid: "Me separaron de él cuando nació y me mandaron a infecciosos"

La Asociación de Matronas de La Rioja denuncia que el Hospital de Logroño separa a las madres que dan positivo en covid de sus bebés recién nacidos

Claudia se puso de parto justo el día que finalizaba su confinamiento por haber dado positivo en covid. Fabio, su tercer hijo, nació el pasado 17 de noviembre en el Hospital San Pedro de Logroño. El bebé pudo tomar su primera toma de leche materna pero, a las pocas horas, una PCR confirmaba que Claudia y su marido seguían siendo positivos.

"Me dijeron que me tenía que separar del niño. No entendía nada. Me trasladaron a la planta de infecciosos y a mi hijo a neonatos. Por más que pedí que me dejaran aislada con él solo repetían que era el protocolo. Lo pase fatal allí sola sin mi hijo, sacándome la leche que yo misma tenía que tirar a la basura porque me decían que se podía contagiar de camino a donde se encontraba", recuerda Claudia. "Menos mal que no era primeriza. Imagínate cuando llegué a casa sin barriga, sin niño y mis otros hijos preguntando dónde estaba su hermano. Creo que es la peor experiencia de mi vida", asegura.

Claudia no es la única parturienta de La Rioja que ha pasado por este trance. Separar a las madres positivas de sus bebes tras el parto es una práctica rutinaria en el hospital de Logroño, según ha denuncian la Asociación de Matronas de la comunidad (AMALAR) como Al Halda, un grupo de apoyo a la lactancia materna de La Rioja.

"Justifican esta separación porque no hay zona disponible para alojar a las madres y a sus bebés juntos. En otros hospitales se ha solventado con un simple cartel que advierte que esa madre debe estar aislada, pero aquí lo solventan con una decisión muy traumática tanto para la madre como para el pequeño", afirma Ainhoa Reyes, asesora de Al Halda.

"No solo se imposibilita así el primer contacto piel a piel, es que el niño no toma la leche materna, que está demostrado que contiene anticuerpos contra el coronavirus. Le están privando de la mejor de las vacunas. Ni que decir tiene que esta leche se desperdicia, se tira, porque tampoco hay personal encargado de trasladarlo donde está ese momento el pequeño", denuncia Reyes.

Incumplimiento del protocolo de la OMS

Las matronas riojanas y Al Halda han solicitado por medio de una carta a la Consejería de Salud de La Rioja que el hospital logroñés cese esta práctica que incumple el protocolo del Ministerio de Sanidad.

El documento técnico para el 'Manejo de la Mujer Embarazada y el recién nacido con covid-19', elaborado por Sanidad, recomienda que siempre que sea posible, se evite la separación de la madre de su recién nacido y se favorezcar el alojamiento conjunto de ambos en régimen de aislamiento. En el caso de que esto no sea posible, "la duración de las medidas de aislamiento y separación madre-hijo se deberán analizar de forma individual".

Respecto a la lactancia, el informe señala que si durante este periodo de separación la madre desea amamantar a su bebé, y su situación clínica lo permite, se le deberá ofrecer la ayuda necesaria para extraerse leche y que pueda ser administrada a su bebé.

La OMS también avala no separar a madre e hijo tras el parto "incluso en los casos en que se sospeche o se confirme la presencia de covid-19". El informe 'Lactancia y covid-19' señala que el riesgo de infección en los lactantes es bajo mientras que las consecuencias por no amamantarlos y por separalos de sus madres "puede ser significativo". "Se ha demostrado que no hay contagio a través de la leche materna", asegura el documento.

Temor de las madres a que las separen de sus bebés

La posibilidad de que a las madres se las pueda separa de sus hijos al nacer está provocando que "pasen los últimos meses de embarazo con mucha ansiedad", señala Reyes. "Hay madres que no salen de sus casa en las últimas semanas para no contagiarse. Extreman la limpieza, tienen conductas obsesivas, se aíslan y sienten angustia. Esto es muy contraproducente para su salud y la del niño. Algunas expresan que tienen más miedo a que les quiten a su bebé al parir que a contagiarse", asegura.

Rosana tuvo a su primer hijo por cesárea. "Me durmieron y no le vi por primera vez hasta tres horas después de parir", relata. Ahora, embarazada de 32 semanas, teme que con su segundo hijo no pueda quitarse la espina que tiene clavada con el primer hijo porque no se enteró de nada. "No sentí ese contacto piel a piel del primer momento. Solo pensarlo me angustia mucho. Tengo terror al positivo. He reducido al máximo el contacto con amigos y familia. Cogí la baja lo antes posible y ahora me estoy planteando que el mayor no vaya a la guardería para no ponerme en peligro", asegura.