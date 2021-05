Agorafobia en la post pandemia: cuando ya no hay coartada para quedarse en casa

Ante la amenaza del virus, la mayoría de las personas que sufren agorafobia tuvieron que suspender a la fuerza una parte importante de su terapia: las prácticas de habituarse a transitar por los espacios público s. “Para estas personas, relacionarse, salir al mundo era un esfuerzo constantes y con la pandemia tuvieron como una coartada para no hacerlo”, explica la psiquiatra Anabel González .

Agorafobia y fin del estado de alarma

Se trata de pacientes a los que, según los expertos, habrá que ir sumando muchos otros según vayamos entrando en la era post pandemia. Hablamos de personas que antes de la pandemia no sufrían ningún tipo de fobia y ahora, miran con recelo el mundo de ahí fuera. “Ha habido gente que durante la pandemia y los confinamiento se metieron en casa y entendieron que no se estaba mal del todo y bueno, pues ahora el mundo es más hostil de lo que parecía antes, porque te puedes contagiar, porque ya no es tan agradable” como explicaba recientemente el psiquiatra José Luis Carrasco en una entrevista publicada en NIUS.