Alexitimia, la incapacidad para expresar lo que sentimos

No es que no sientan; es que no saben identificar lo que sienten, ni mucho menos cómo expresarlo. No es que haya una emoción y se pregunten ¿qué es esto que estoy sintiendo ahora? Es que muchas veces las personas alexitímicas no saben que no saben; están como ciegas a sus propias emociones. Sienten, pero no se dan cuenta de que sienten. De ahí la gran dificultad para identificar el problema. Suelen hacerlo personas cercanas.