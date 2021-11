Andrés Martín Asuero y Teresa Oller: “Mindfulness es una forma de vivir el embarazo desde otra perspectiva”

Maternalmente replica en formato libro el programa de mindfulness para el embarazo que Teresa Oller y Andrés Martín Asuero llevaron a cabo en el Hospital Clínic de Barcelona . El estudio, denominado IMPACT BCN y cuyos resultados aún no han sido publicados, pretende demostrar el efecto de dos intervenciones no farmacológicas para mejorar la salud de la madre y del feto: la nutrición y el mindfulness…El Instituto EsMindfulness, que dirige Martín Asuero, fue el encargado de la intervención de mindfulness.

Teresa Oller: Y fíjate, que es un proceso en el cual en realidad tú no haces nada. El proceso se da…entonces, en realidad, lo único que tú puedes hacer es crear unas condiciones para que ese proceso se dé de forma natural (…) Una de las cosas que más me sorprendía a mí en los cursos, es que muchas mamás decían que la intención era conectar más con su bebé…y esto es porque [durante el embarazo] no prestas atención a ese proceso. Estás planificando y pensando en el mejor de los casos…o preocupándote y dándole vueltas a lo que puede ir mal en el peor de los casos . El poder hacer como una pausa a esa rumiación para poder simplemente estar con lo que hay, esto ya era como una experiencia de cambiar ese 'modo mental'. Y esto, con mindfulness, lo entrenamos deliberadamente: el pasar de un 'modo mental', orientado a la acción, orientado a resolver problemas, a planificar, pensar y organizar, y equilibrar ese modo -que está muy bien, nos es muy útil, nos permite organizarnos, pero que genera también mucho desgaste- equilibrarlo con un modo mental distinto, en el que simplemente hay que ser, hay que estar. Y los ejercicios que proponemos en el libro están orientados a, cada día, tener un tiempo y un espacio para simplemente ‘ser’ con tu bebé tal y como se van dando y produciendo las cosas…

Teresa Oller: Las mamás nos dicen tres cosas básicamente: una es la idea de encontrar ese momento de conexión con el bebé, como acabamos de comentar. Luego, comentan el tema de la importancia del grupo como espacio para poder hablar sin sentirse juzgadas con otras mamás que están viviendo la misma experiencia de la gestación y de todos los cambios que implica a nivel físico, psicológico, familiar y laboral el hecho de que nazca un bebé, especialmente el primero en tu vida. Encontrar en los grupos de mindfulness un espacio para compartir, sin que te den un consejo; porque hay mucha gente dispuesta a darte un consejo cuando estás embarazada…que lo hacen seguramente con el mayor de los cariños, pero, a veces, igual no es lo que necesitas. Simplemente necesitas poder desahogarte y sentir que lo estás haciendo bien con tus recursos, con tus posibilidades. La última cosa tiene que ver con con el parto. Cómo estas herramientas pueden ayudarte a tener un parto mas presente y también más tranquilo. Y esto es básicamente por dos factores. Uno es poder manejar el dolor de una forma diferente entendiendo que forma parte del proceso del parto y, por tanto, dándole como un sentido en ese contexto que además tiene un final feliz, no como otros dolores de la vida. Y luego, el poder vivir el parto momento a momento. Porque muchas veces lo que más angustia es el miedo al dolor, el miedo a sufrir, el miedo a perder los papeles, el miedo a no saber hacerlo bien. Poder vivir el parto momento a momento, implica no anticipar, sino estar con lo que va surgiendo y también poder aprovechar los momentos tranquilos del parto -que los hay- para recuperarte en lugar de agobiarte pensando en lo que vendrá.