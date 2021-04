La ciclotimia, cuando el vaivén emocional impide vivir con normalidad

Uno no escoge lo que siente como el que va al supermercado y selecciona de la estantería un producto u otro. Si fuera así de sencillo, probablemente todos elegiríamos emociones agradables. Nuestra condición de seres emocionales, conectados con nuestro entorno, nos aboca a ese vaivén de emociones cambiantes que muchos expertos han descrito como "la esencia misma de la vida". No tener esas oscilaciones sería metafóricamente sinónimo de no estar vivos; sería como esa línea horizontal y continua que en el monitor que controla las constantes vitales de un paciente en un hospital significa la muerte.