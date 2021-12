Cómo actuar ante una persona cercana con alto riesgo de suicidio

Cuando un familiar o allegado se suicida, es normal que en su entorno surja la pregunta de si podrían haber hecho algo para evitarlo

Si la persona que se suicida había dado algún aviso previo, la situación es más compleja aún ¿Cómo no lo vimos venir?

Tratamos de responder a estas preguntas sobre el suicidio, explicando cómo debemos actuar ante una situación de riesgo y cuáles son los principales mitos sobre el suicidio

El suicidio de Verónica Forqué es uno de esos casos que se podría haber visto venir, uno de esos casos que no ha sorprendido demasiado a las personas que habían seguido la trayectoria de la actriz en los últimos años. Ella misma había hablado de su salud mental y de sus problemas emocionales en TVE y Telecinco. En su última entrevista, en 'Deluxe', habló de la ruptura con su marido, la muerte de sus padres y de su hermano y la marcha de su hija. Confesó que pensó en quitarse la vida.

Ante esta situación es inevitable que surja una pregunta: si tantas señales había dado Verónica Forqué, ¿cómo es que no se pudo evitar tan trágico final?

La respuesta no es sencilla tampoco para Andrea (nombre ficticio), una mujer madrileña de 60 años, cuyo marido se suicidó hace 16, cuando hablar de suicidio era aún más tabú que ahora. “Lo hizo después de varios intentos por diferentes métodos y después de varios ingresos en un hospital psiquiátrico. ¿Lo veía venir?, sí. Y por eso mismo seguí todas las recomendaciones de los médicos de no dejarle solo ni un momento ni exponerle a situaciones de riesgo”, cuenta. El marido de Andrea -que cuando se quitó la vida tenía 47 años- aprovechó un momento de despiste para precipitarse: el segundo método de suicidio más frecuente en España en el medio urbano. “Me hubiera gustado tener más información, más ayuda, siempre me quedará la pregunta de si podría haber hecho algo para evitarlo”.

Hay cinco estrategias diferentes que se pueden llevar a cabo cuando una persona detecta en algún familiar alguna señal de alerta

La respuesta a ese interrogante es -según los expertos en salud mental- muy complicada porque no se puede responsabilizar a la familia, pero tampoco desempoderarla, ya que está demostrado que el papel del entorno familiar de una persona en riesgo de suicidio es fundamental en la prevención. Por eso los expertos en salud mental insisten tanto en la necesidad de desestigmatizar el suicidio y de hablar de ello con naturalidad. Si queremos acabar con esta epidemia de casi 4.000 suicidios al año en nuestro país, debemos aprender a detectar las señales de alerta y conocer cuáles son los factores que reducen o incrementan su aparición.

La guía Detección y prevención de la conducta suicida elaborada por la CAM, está dirigida especialmente a los familiares de las personas que se puedan encontrar en riesgo de atentar contra su propia vida, dado que “en la mayoría de las ocasiones, los familiares que son los que conviven día a día con su ser querido, quienes le ven sufrir, se sienten indefensos y desprotegidos al no saber cómo ayudarles”.

Según esta guía, elaborada por un amplio equipo de psicólogos y psiquiatras, hay cinco estrategias diferentes que se pueden llevar a cabo cuando una persona detecta en algún familiar alguna señal de alerta o simplemente piensa que su familiar se encuentra en una situación potencial de riesgo suicida.

Estrategia 1: Tener disponibles los teléfonos de emergencia o ayuda

Es muy importante contar con el apoyo de los distintos agentes preventivos como médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, familiares y amigos. En caso de riesgo debemos llamar a los Servicios de Emergencias Médicas a través del 112, o acudir a Urgencias del Hospital más cercano.

En caso de que la persona afectada reciba tratamiento psiquiátrico, ponerse en contacto inmediato con su especialista de referencia, bien llamándole por teléfono, bien personándose en el centro de atención correspondiente.

Informar a las personas más cercanas de la situación que está atravesando su familiar y de la importancia de darle apoyo.

Estrategia 2: Limitar el acceso a posibles medios lesivos

En este sentido es importante tener siempre presente que las personas suelen utilizar aquellos medios letales que son accesibles y más conocidos. Por eso, como hizo Andrea, es importante retirar de su entorno todo tipo de material susceptible de ser utilizado potencialmente con finalidad suicida. Pensar siempre, si ha fracasado en un intento previo, que utilizará un método más letal al usado peviamente.

Debemos tener cuidado con los domicilios en pisos altos, ya que la precipitación es el segundo método de suicidio más frecuente en España en el medio urbano, y en el medio rural, el ahorcamiento, explica la guía. La ingesta de medicamentos es uno de los métodos más utilizados en las tentativas autolíticas. Es por ello, que se deberá mantener un control sistemático en el acceso que la persona en riesgo pueda tener a cualquier tipo de fármacos. Nunca deberá tomar más medicación que la pautada por su médico.

Estrategia 3: No dejarle solo e involucrar a las familias y a los amigos

Los sentimientos de desesperanza, la impulsividad y el aislamiento social son factores que, combinados, multiplican el riesgo de suicidio y sincronizan la acción. El aislamiento es incomcompatible con la oportunidad que pueda tener una persona para expresar su estado emocional a otra que le pueda proporcionar una visión más realista y ajustada sobre sí mismo y sus circunstancias

En su libro La niña amarilla, la periodista María de Quesada recopila decenas de casos de personas que estuvieron a punto de suicidarse y que finalmente no lo hicieron. En todos esos casos había un denominador común: "es mucho más fácil deshacerse de los pensamientos suicidas cuando uno comparte, cuando lo cuenta, cuando abre su corazón al amor", explica de Quesada. En casi todos los relatos -por suerte con final feliz- hay un amigo, una amiga, un profesor, un terapeuta o un familiar que escucha sin juzgar, con amor y compasión. El simple hecho de verbalizar, salvó sus vidas.

De manera que un estilo de vida aislado también priva a las personas de la comprensión y el cuidado que podrían recibir de la familia y de los amigos. A veces, insiste esta guía para familias de la CAM, los amigos llegan allí a donde nosotros, las familias, no llegamos; pedidles su colaboración.

“Ante el riesgo de suicidio es muy importante no dejar solo a nuestro familiar y ponerlo pronto en contacto con los Servicios de Salud Mental. Y una vez valorados por estos servicios, acompañar a vuestro familiar, manteniendo un contacto emocional cálido, sin ser invasivos, atender las posibles señales críticas, transmitir esperanza como resultado del contacto terapéutico, y ayudar a descender el nivel de estrés de las situaciones interpersonales, flexibilizando las percepción de las cosas”.

Los profesionales que han elaborado esta guía insisten en que una vez dado de alta de la hospitalización todavía el riesgo de suicidio puede continuar. Por ello es muy importante continuar con el seguimiento por los profesionales sanitarios. De hecho, insisten, muchos suicidios se producen en una fase de mejoría, “cuando la persona tiene la energía y la voluntad para convertir sus pensamientos desesperados en una acción destructiva. No obstante, una persona que alguna vez haya tratado de suicidarse no tiene por qué estar necesariamente siempre en riesgo".

Estrategia 4: Mejorar las habilidades comunicativas como preguntar y escuchar

Esta estrategia tiene que ver con uno de los mayores mitos que existen sobre el suicidio: Preguntar sobre la existencia de las ideas suicidas no incrementa el riesgo de desencadenar este tipo de acto.

“Jamás hablé con él del suicidio, cuenta Andrea. Cuando vino a casa después del primer intento no sabía ni qué decirle. Opté por vigilar y callar. Me engañaba diciendome a mí misma que bastaba con darle mucho cariño y que era mejor no hablar del tema por si los niños oían algo y para no recordárselo”.

De hecho, esta guía propone invitar a la persona afectada hablar sobre ello, porque esa puede ser la única oportunidad, tal vez la última, de iniciar las acciones preventivas. Por ello es muy importante no juzgarle y no reprocharle su manera de pensar o actuar. Del mismo modo debemos tomar las amenazas en serio, no criticar, no discutir, no utilizar sarcasmos, ni desafíos. Minimizar sus ideas es una actitud equivocada.

No entrar en pánico es otra de las estrategias que sugiere la guía de la CAM para familiares de personas en riesgo de suicidio; "adoptar una disposición de escucha auténtica y reflexiva; comprender que, por muy extraña que parezca la situación, nuestro familiar está atravesando por un momento muy difícil en su vida; emplear términos y frases amables y mantener una conducta de respeto; hablar de su idea de cometer suicidio abiertamente y sin temor; conocer los motivos que le llevan a querer acabar con su vida y barajar alternativas de solucionarlo o brindar apoyo emocioal si ya no tiene solución".

Estrategia 5: Autocuidado de la familia y del entorno

Esta estrategia debería estar presente durante todo el proceso de ayuda a nuestro familiar, explica la guía de la CAM. No podemos dejar a un lado el cuidado o autocuidado de la familia o entorno de la persona con riesgo suicida. Esto ocurre porque “Seguir todas las recomendaciones de esta Guía supone un coste para quien ha de llevarlo a cabo y debemos ser conscientes de que, a pesar de que superemos los mitos que rodean a la conducta suicida, identifiquemos las señales de alerta y pongamos en marcha todas las medidas preventivas recomendadas, es posible que no podamos controlar a nuestro familiar las 24 horas del día, no debiendo tampoco adoptar el papel de profesionales de la salud. En caso necesario, los familiares y el entorno de la persona con riesgo suicida también deben solicitar ayuda especializada".

4.000 muertes al año son 4.000 familias que tal vez jamás lo vieron venir porque nadie les explicó dónde había que mirar

Acabar con cinco mitos sobre el suicidio

Además de proporcionar estrategias, el objetivo de esta guía es proporcionar a los familiares información veraz y objetiva sobre la conducta suicida, ayudarles a identificar cuáles son las señales de alerta y acabar con ciertos mitos acerca del suicidio. Estos son los mitos más relevantes que destaca la guía de la CAM

Mito 1: Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse, puede incitarle a hacerlo es completamente falso. De hecho, está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas, disminuye el riesgo de cometer el acto. De modo que es conveniente preguntar y escuchar al familiar afectado sobre sus pensamientos y emociones relacionadas con la conducta suicida ya que eso aliviará su tensión. Discutir o minimizar estas ideas es una actitud equivocada.

De hecho, está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas, disminuye el riesgo de cometer el acto. De modo que es conveniente preguntar y escuchar al familiar afectado sobre sus pensamientos y emociones relacionadas con la conducta suicida ya que eso aliviará su tensión. Discutir o minimizar estas ideas es una actitud equivocada. Mito 2: Pensar que la persona que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará, es un error. De hecho, la mayor parte de las personas que han intentado suicidarse, previamente expresaron su intención con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Por tanto estas verbalizaciones nunca deben ser consideradas como un alarde, chantaje o manipulación de la persona para la obtención de un fin determinado.

De hecho, la mayor parte de las personas que han intentado suicidarse, previamente expresaron su intención con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Por tanto estas verbalizaciones nunca deben ser consideradas como un alarde, chantaje o manipulación de la persona para la obtención de un fin determinado. Mito 3: Creer que una persona que de verdad se quiere suicidar nunca lo dice es totalmente falso. De cada diez personas que se suicidan, nueve expresan claramente sus propósitos y una deja entrever sus intenciones de acabar con su vida. Sólo un pequeño número de suicidios se producen sin aviso. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Es muy importante que si detectamos que nuestro familiar se encuentra en una situación de riesgo suicida le preguntemos sobre ello. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.

De cada diez personas que se suicidan, nueve expresan claramente sus propósitos y una deja entrever sus intenciones de acabar con su vida. Sólo un pequeño número de suicidios se producen sin aviso. La mayoría de los suicidas dan avisos evidentes de sus intenciones. Es muy importante que si detectamos que nuestro familiar se encuentra en una situación de riesgo suicida le preguntemos sobre ello. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión. Mito 4: Pensar que el suicidio es impulsivo y la mayoría de los suicidas no avisa es un error. El suicidio puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación muy cuidadosa. En ambos casos, casi siempre existen signos directos o indirectos, verbales o no verbales, pistas o advertencias de riesgo suicida. Es un error pensar que no podemos hacer nada para prevenir la conducta suicida. El suicidio y/o sus intentos, en muchas ocasiones, se puede prevenir y es por ello muy importante que aprendamos a detectar las señales de alerta de riesgo inminente, y que conozcamos cuáles son los factores que reducen o incrementan su aparición.

El suicidio puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación muy cuidadosa. En ambos casos, casi siempre existen signos directos o indirectos, verbales o no verbales, pistas o advertencias de riesgo suicida. El suicidio y/o sus intentos, en muchas ocasiones, se puede prevenir y es por ello muy importante que aprendamos a detectar las señales de alerta de riesgo inminente, y que conozcamos cuáles son los factores que reducen o incrementan su aparición. Mito 5: Creer que solo las personas con problemas graves se suicidan es otro error. Ya que el suicidio es multicausal. Muchos problemas pequeños pueden llevar al suicidio, además, lo que para unos es algo nimio, para otros puede ser algo catastrófico. Valorar, desde nuestro punto de vista, lo que para otros puede ser grave o menos grave, puede llevar a que infravaloremos el dolor que les puede causar.

Acabar con estos mitos, es el primer paso para comprender de qué hablamos cuando hablamos de suicidio y aprender a identificar posibles situaciones de riesgo. 4.000 muertes al año son 4.000 familias que tal vez jamás lo vieron venir porque nadie les explicó dónde había que mirar. O quizás lo vieron venir -como ha sido el caso de Verónica Forqué- pero no tuvieron los recursos necesarios para ayudar.

Una de las ideas que recoge esta guía es que es un error pensar que no podemos hacer nada para prevenir la conducta suicida. “El suicidio y/o sus intentos, en muchas ocasiones, se puede prevenir y es por ello muy importante que aprendamos a detectar las señales de alerta de riesgo inminente, y que conozcamos cuáles son los factores que reducen o incrementan su aparición”.