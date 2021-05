La conexión mente-cuerpo: trastornos de somatización y psicosomáticos

Esta segunda opción ha sido vista muchas veces socialmente como una señal de debilidad . “No le pasa nada, no le pasa absolutamente nada, que dice que le duele la tripa. Hemos ido al médico, le han hecho un montón de pruebas y no tiene absolutamente nada. Vamos que es un quejica”.

Qué son los trastornos de somatización

Muchas veces, a su dolor físico, (recordemos que es real aunque no haya afectación orgánica) se suma el malestar emocional al sentirse incomprendidos por sus familiares, que pueden minusvalorar sus necesidades al no haber un diagnóstico de ninguna enfermedad (porque no hay causa orgánica de su dolor). Muchas veces se les trata como quejicas, hipocondríacos, flojos, o incluso se les culpa de inventar el dolor para llamar la atención.

Qué es un trastorno psicosomático

Una vez detectados, los trastornos psicosomáticos se abordan de dos modos diferentes. Por un lado hay que atender ese síntoma físico que presenta el paciente (úlcera, infecciones, eczemas…) pero lo más importante en estos casos es afrontar el auténtico problema de base: esa tensión psicológica no resuelta que se somatiza con mayor o menor gravedad en su cuerpo. En el casos de Ricardo fue fácil de identificar con una no aceptación y mala gestión de la separación de sus padres.

Pandemia y trastornos de somatización y psicosomáticos

Según un estudio publicado en la revista especializada The Lancet Psychiatry, una de las posibles reacciones de trastornos psiquiátricos en situaciones de estrés intenso como la pandemia de covid-19, son los trastornos somatomorfos y psicosomáticos. Durante el confinamiento muchas personas comenzaron a manifestar fiebre, dolor de cabeza e incluso tos, a pesar de no estar contagiados de Covid-19. Se considera que el propio miedo al contagio del Covid-19 puede llevar a ciertas personas a presentar sus síntomas y por lo tanto a creer que se han contagiado y cuestionarse si están enfermos.Es importante en este sentido diferenciar lo somático de la hipocondría, que es un miedo excesivo a enfermar.

Ambos trastornos nos hablan de esa potentísima conexión que existe entre el cuerpo y la mente, del enorme impacto que puede tener nuestra mente y nuestros conflictos emocionales mal gestionados -o directamente no gestionados- en nuestro cuerpo. Ambos trastornos son el resultado de conflictos mentales o de problemas no resueltos que nos devoran por dentro. Como dice la famosa neuróloga Suzanne O’Sullivan, autora del Todo está en tu cabeza “Tu cuerpo te está diciendo que algo no va bien dentro de ti y que no lo estás viendo".